Sanremo, Mr.Rain terzo con Supereroi

Sanremo, 12 feb. (askanews) – Mr.Rain, artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” sarà per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il brano ‘Supereroi’ (Warner Music Italy. “Ho sempre seguito il festival fin da bambino, da quando ho iniziato a fare musica ho sognato di salire su quel palco, sono al settimo cielo perché faccio quello che amo portando me stesso su quel palco che è il più importante che abbiamo un Italia, speriamo” racconta l’artista ad askanews.

L’artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più intima di sé stesso, con particolare attenzione alle parole, porta sul palco dell’Ariston una canzone autoprodotta e scritta con Federica Abbate e Lorenzo Vizzini, un brano autobiografico, intimo e sincero, dove Mr.Rain racconta l’esperienza di un periodo buio e del modo migliore per affrontarlo, per sentirsi Supereroi: “è un brano autobiografico che parla di depressione del fatto di riuscire a chiedere aiuto, nessuno si può salvare da solo, dobbiamo riuscire a chiedere aiuto diventando tutti supereroi.

Nei momenti di difficoltà veniamo incoraggiati ad essere forti, ma essere forti non è una scelta. Chiedere aiuto invece è qualcosa che solo noi possiamo decidere di fare ed è proprio questo che ci rende tutti Supereroi”.