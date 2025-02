Sanremo, 11 feb. (askanews) – Sul palco di Sanremo per lanciare un messaggio di pace, per cantare per la pace in una terra che non trova pace. La cantante israeliana Noa arriva per la quinta volta al Festival, questa volta con Mira Awad, artista palestinese, con cui canterà “Imagine”. In conferenza stampa hanno intonato a cappella una parte di un altro brano There Must Be Another Way che hanno eseguito insieme nel 2009 Eurovision Song Contest.