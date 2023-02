Sanremo, non solo gara, la città in fermento tra feste ed eventi

Sanremo, 7 feb. (askanews) – Sanremo è in fermento, la città dei fiori si prepara al via della 73esima edizione del Festival, appuntamento musicale e mondano più atteso, dopo due anni di pensantissime restrizione per la pandemia da Covid, gli eventi collaterali sono tornati in grande stile e anzi si sono moltiplicate le feste e gli eventi live fuori dall’Ariston. “Volevo aprire il Festival uscendo dall’Ariston per portare la festa anche al di fuori in città.

Ora è bello rivedere Pizza Colombo allestita e tutti gli eventi collaterali come la Nave Costa Smeralda, il Suzuky stage e tanti altri eventi, sono tutti parte integrante dello spettacolo del Festival ha detto il direttore artistico Amadeus.

L’appuntamento più atteso della vigilia il tradizionale red carpet che anche quest’anno si è trasformato in green carpet, un tappeto di erba vera per sensibilizzare al tema dell’ambiente.

Fan in delirio per gli artisti in gara che hanno sfilato tra due ali di folla: ad aprire la passerella in coppia, elegantissimi in nero, Marco Mengoni ed Elodie.

Tanti total black, ma c’è anche il bianco scelto da Madame e gIAMMARIA, ma anche chi ha scelto il colore, ma questo è solo l’inizio dei look che vedremo al festival, molti gli stilisti che hanno scelto di vestire i big della canzone per un festival che si annuncia memorabile.