Sanremo, Olly vince il Festival: "Balorda Nostalgia è una canzone vera, nata tra amici"

Milano, 16 feb. (askanews) – Olly è il vincitore delle 75 edizione del Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia.

Così ad askanews aveva raccontato la nascita del brano. Una ballad scritta da Olly, composta dal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione – racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda.

“Allora questa canzone parla di dare valore da nostalgia, molto semplice, non voglio vendere niente di astruso, parla di questa sensazione che anche se ho 23 anni, ho vissuto, vivo tutti i giorni, è una mancanza che poi nel senso stretto di questo brano sicuramente è una mancanza d’amore, ma può essere fatto qualsiasi tipo di parallelismo ognuno voglia fare nel momento in cui l’ascolta. Sicuramente è una canzone vera, racconta parte di una mia storia e sono molto contento di portarla all’Ariston. Il brano è nato in studio, come tante mie canzoni, anche in questo caso in un modo molto normale dal connubio musicale di JVLI e di Perfrancisco Pasini. JVLI è mio produttore, fratello, ormai un sodalizio bello definito. Pier, anche lui, suona con me in tour da un po’ di tempo. Quindi è una canzone nata tra amici, si è evoluta nel tour, perché io testardo volevo mettere a posto cose di testo che non mi convincevano e la canterò all’Ariston.

Nella serata di venerdì è esibito con il brano Il Pescatore accompagnato da Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band. “Sanremo per me è, forse in un modo poco romantico, ma è parte del mio percorso. Ho fatto già un passaggio a Sanremo, ed è stato divertente, è stato anche challenging, diciamo. Mi ha messo di fronte a tanta realtà, e quest’anno è sicuramente un altro passo che sono contento di fare, con i miei amici tra l’altro che verranno con me. Me la voglio godere, è un modo per dare un qualcosa in più a un viaggio che già è bellissimo, che si è andato molto bene, che mi sta apparecchiando per arrivare a fare i miei concerti e mi sembra che sia tutto giusto in questo momento, bello”.

Dopo il successo delle prime 14 date invernali tutte sold out del Lo rifarò, lo rifaremo tour 2024 – 2025, Olly tornerà live nei club italiani con la seconda leg del tour questa primavera a Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 4 e 5 maggio), Bologna (Estragon – 7 e 8 maggio), Roma (Atlantico – 13 e 14 maggio), Molfetta – BA (Eremo club – 16 e 17 maggio) e Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 19 e 20 maggio). Il tour, per un totale di 26 date completamente sold out, terminerà ufficialmente a Padova (Gran Teatro Geox – 22 e 23 maggio).

Ad attenderlo poi in autunno il Tutta vita tour 2025 – 2026, che porterà il cantautore live per la prima volta nei palazzetti italiani tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026. Già Sold out le date nel 2025 previste a Genova (Stadium di Genova – 4 e 5 ottobre), Milano (Unipol Forum – 10 ottobre) e Roma (Palazzo dello Sport – 15 ottobre). Chiuderà l’anno al PalaPartenope di Napoli il 17 ottobre (biglietti disponibili in prevendita). Nella primavera del 2026 il tour riprenderà da Jesolo – VE (Palazzo del Turismo – 7 marzo), per poi fare tappa a Firenze (Nelson Mandela Forum – 11 marzo), Bologna (Unipol Arena – 16 marzo), Torino (Inalpi Arena – 18 marzo), Milano (Unipol Forum – 20 marzo), Roma (Palazzo dello sport – 26 marzo) e infine Bari (Palaflorio – 30 marzo).