Sanremo, Orietta Berti: faccio il tifo per Achille Lauro

Sanremo, 4 feb. (askanews) – “Faccio il tifo per Achille Lauro, è un mio amico e non mi scandalizzano le sue performance sono abituata alle sue cose. E’ giovane e bello e fa bene a spogliarsi”. Così Orietta Berti dalla Costa Toscana – nave ammiraglia di Costa Crociere – da dove con Fabio Rovazzi ogni sera si collega con il Teatro Ariston per creare un ponte musicale al Festival di Saremo. “La vittoria sarà tra Mahmood, Blanco ed Elisa” ha poi commentato la Berti.