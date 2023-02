Sanremo, Paola e Chiara insieme: Qui per merito del pubblico

Milano, 4 feb. (askanews) – Paola e Chiara sono in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano Furore (Columbia Records/Sony Music Italy), scritto da Paola Iezzi, Chiara Iezzi, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettore, Alessandro La Cava. Le sorelle Iezzi dopo aver vinto nella categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo del 1997 con il brano Amici come prima e dopo aver preso parte anche alle edizioni del 1998 (Per te) e del 2005 (A modo mio), sono pronte a calcare nuovamente il palco più ambito d’Italia.

“Devo dire che a noi piace l’idea di entusiasmare la gente, di farla vivere vivere in un mondo speciale e dopo questi anni un po’ cupi che ci sono stati abbiamo pensato che il modo migliore per uscire sia di dare tutta l’energia che abbiamo. Se noi siamo qui è merito o colpa del pubblico e della gente che ci ama e non mai abbandonato, hanno sempre sperato che prima o poi saremmo tornate e fare qualcosa insieme, questo non significa che non continueremo a seguire i nostri progetti solisti, ma che Paola e Chiara are back” racconta Paola ad askanews.

Il duo dance-pop della musica italiana porta una brano da ballare. “Abbiamo ritrovato una sintonia incredibile non solo come sorelle ma anche artisticamente e quindi stiamo cercando di mettere tutto il background ma anche ciò che ci ha arricchito in questi anni separate, tutte queste esperienze hanno creato “Furore” con cui torniamo al Festival di Sanremo. Abbiamo pensato che un titolo come questo fosse molto coinvolgente e pensiamo possa essere quello che la gente si aspetta da noi.

A noi ha sempre interessato dare energia” aggiunge Chiara.