Sanremo, patron Casa Sanremo: bilancio positivo, è seminormalità

Sanremo, 5 feb. (askanews) – Bilancio positivo per Casa Sanremo, che torna ad una “seminormalità” dopo i quasi due anni di Covid. Lo dice ad askanews Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival realizzata in partnership con Rai Pubblicità.

“Un bilancio positivo rispetto alle aspettative dopo il decreto del 23 dicembre. Una seminormalità ibrida come l’ha voluta definire Amadeus: non è il 2020, non è il 2021, è una prova generale per il 2023 che auspichiamo sia in totale libertà nelle condizioni di poterci mettere tutti nella tranquillità di vivere il Festival di Sanremo come va vissuto”.

“In questi anni Casa Sanremo è stata l’area ospitalità del Festival per dare servizi a chi ci lavora intorno. In questi ultimi 5 anni Casa Sanremo ha avuto una vita propria con eventi propri. In una fase di chiusura dove gli artisti non sono disponibili per venire qui da noi, Casa Sanremo è cresciuta e quello che sta accadendo all’interno è solo legato al valore che ha questo brand e a quello che abbiamo trasmesso in questi anni a tutti: ovvero la volontà di essere un’opportunità”.