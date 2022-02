Sanremo, protesta del vescovo: “Spegniamo la luce, stop canone”

Sanremo, 2 feb. (askanews) – Non guardare il Festival e anzi boicottarlo, spegnendo la luce. E’ l’invito del vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, all’indomani della polemica per il gesto di Achille Lauro che si è autobattezzato sul palco del Teatro Ariston in apertura della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

“Questa è una forma di protesta doverosa e giusta che andrebbe organizzata in cifre e anche maggiormente impattante sulla direzione della Rai.

Anche sulla questione del canone, va spesa una parola. Dobbiamo pagare il canone inserito nella bolletta della luce, mediante questo servizio per cui noi cittadini paghiamo veniamo insultati a domicilio, almeno per noi cristiani o tanti dei cristiani che si sentono offesi. Quale può essere la soluzione? Spegnere la luce”.