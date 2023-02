Sanremo, Rai: Fedez si è rifiutato di consegnare testo

Sanremo, 11 feb. (askanews) – “Abbiamo saputo nell’imminenza che Fedez non avrebbe più portato il testo che c’era stato consegnato da giorni e per quanto se ne dica non ho avuto il tempo di leggerlo. Noi controlliamo tutto, abbiamo saputo che si era rifiutato di consegnare il testo della nuova performance”. Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, si dissocia da quanto detto ieri sera da Fedez nel duetto con gli Articolo 31 in merito alla legalizzazione della droga.

“I testi per essere valutati vanno letti – ha aggiunto Coletta – non possono essere evocati. Ho già detto che noi non abbiamo avuto in consegna il testo e ho chiesto che non ci fossero mai riferimenti politici perché siamo a ridosso di consultazioni elettorali in due Regioni importanti”.

“Ribadisco inoltre – ha concluso Coletta – che non ero a conoscenza che Fedez avrebbe strappato la fotografia di Bignami e mi sono immediatamente dissociato”.