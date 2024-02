Sanremo, Renga e Nek: portiamo un brano molto adatto a quel palco

Roma, 1 feb. (askanews) – Francesco Renga e nek Filippo Neviani sono insieme in gara al 74esimo Festival di Sanremo con “Pazzo di te” (Musica di D. Faini, Nek, F. Renga – Testo di F. Renga, D. Mancino).

“Una canzone d’amore – hanno detto ad askanews – ma abbiamo sentito l’esigenza di raccontare un amore da uomini maturi, adulti, un amore puro come dovrebbe essere raccontato a una generazione che ha bisogno di una rappresentazione dell’amore così; spesso assistiamo alla rappresentazione di amore tossici, malati, è un modo per raccontare l’amore come dovrenbe essere”.

Il brano sanremese sarà contenuto nel repack del loro album insieme “Renganek” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì 9 febbraio: dodici brani eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

“Sanremo è un appuntamento fondamentale per chi fa questo mestiere – hanno detto i due – è il tempio della canzone italiana, è stato il palcoscenico calcato dai più grandi, ed è forse il miglior modo per portare una canzone e fare in modo che l’ascoltino più persone possibili”. Inoltre, “secondo noi questo pezzo è proprio adatto per quel palco” hanno aggiunto.

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, Renga e Nek torneranno ad esibirsi insieme dal vivo da settembre, con 4 appuntamenti a Milano (Teatro Arcimboldi), 3 a Bologna (Europauditorium) e 2 a Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia).