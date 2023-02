Sanremo, ritrovato vicino al teatro Ariston un pacco bomba: scattato l'allarme

Attimi difficilissimi a Sanremo a pochi minuti dall'inizio della quarta puntata. Un pacco bomba è stato ritrovato non molto distante dall'Ariston.

L’attesa per la quarta puntata del Festival di Sanremo è stata guastata dal ritrovamento di un pacco bomba.

Stando a quanto si apprende l’ordigno, una scatola al cui interno c’era della polvere da sparo, era stato posizionato non molto distante dal teatro Ariston.

Sanremo, ritrovato vicino al teatro Ariston un pacco bomba: intervenuti gli artificieri

A ritrovare il pacco che pare si trovasse accanto ad uno scooter parcheggiato a poche centinaia di metri dal teatro, è stato un poliziotto. Va evidenziato che l’ordigno non sarebbe pericoloso in quanto mancherebbe un elemento che gli avrebbe permesso di esplodere.

Oltre a ciò l’area di ritrovamento è situata al di fuori della zona rossa. Le Forze dell’ordine hanno comunque provveduto a metterla in sicurezza. In corso le indagini.

In corso accertamenti

Nel frattempo una fonte qualificata – si legge da “Il Fatto Quotidiano” – ha fatto sapere che sono state avviate verifiche riguardanti il potere esplosivo del pacco bomba.

Oltre a ciò, in seguito alle dimostrazioni degli anarchici per Alfredo Cospito, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha tenuto una riunione con il Comitato di analisi strategica e antiterrorismo in prospettiva dell’inizio del Festival di Sanremo. Ciò ha portato ad un potenziamento del personale di sicurezza, onde evitare che possa esserci questo tipo di situazioni.