Sanremo, Rosa Chemichal spiega la copertina su Onlyfans

Milano, 2 feb. (askanews) – Rosa Chemical parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta con il brano “Made in Italy”. Un brano che ha scatenato molte polemiche tanto che la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante ha chiesto alla Rai di escludere il rapper dalla competizione perchè lui porta “in gara al Festival il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans”. Rosa Chemical racconta così il suo brano e la sua scelta artistica.

“È una canzone nata due anni fa che serve ad eliminare tutti gli stereotipi italiani sbagliati che ci sono in questo paese, mette in primo piano l’amore, il sesso, la libertà, l’uguaglianza, il rispetto. Nasce per dare parola a tutti quello che la pensano come me, per dare una voce. Quello che posso aggiungere è che la copertina del pezzo esce in due versioni, una su Instagram, la clean version, e una su Onlyfans, quella originale.

La content creator Alex Mucci ha sposato il nostro progetto e si è messa in prima linea a portare in alto il nostro verbo e infatti è il soggetto di ogni nostra copertina. Siamo i primi in Italia ad aver fatto una cosa del genere di comunicazione. Non è una canzone facile perché non è facile dire all’Italia che esiste un altro tipo di pensiero rispetto a quello che è radicato nella nostra società”.