Sanremo, Rose Villain: emozione indimenticabile stare su quel palco

Milano, 27 gen. (askanews) – Rose Villain è in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “fuorilegge” (Warner Music Italy). Un ritorno il suo dopo il successo dello scorso anno. “Ho dei ricordi bellissimi sul palco. Cioè è stata un’emozione indimenticabile quella di stare sul palco, di avere mio papà, mio fratello la prima sera lì nel pubblico. Mi sono proprio goduta quei quattro minuti ogni sera. Quello è una cosa che veramente non vedo l’ora riaccada” racconta Rose.

Il suo brano nasce così “Fuorilegge è una canzone che è nata un paio di anni fa, una notte d’estate, era nata un po’ come una ballad un po’ più intima, perché parla di desiderio, di passione ma poi è sfociata in qualcosa, perché come il desiderio e la passione non le puoi proprio contenere quindi è diventato qualcosa di un po’ più esplosivo”.

Nella serata delle cover Rose Villain sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da Chiello, una delle voci più autentiche del nuovo panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Fiori rosa, fiori di pesco”, uno dei successi senza tempo di Lucio Battisti.