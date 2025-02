Sanremo, Rose Villain: il mio Alproccino, caffè dolce-amaro come me

Sanremo, 11 feb. (askanews) – Rose Villain, in gara al Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, ha aperto il Villain Cafè, uno spazio in cui i fan potranno immergersi nel mondo ‘Villain e incontrare la cantante durante le giornate che la vedono protagonista della 75esima edizione del Festival.

“Un caffè amaro ma anche dolce, come me”, dice scherzando l’artista che sul palco dell’Ariston porta il brano “Fuorilegge”. “Visto che Sanremo è divertimento ma anche frenesia – ha detto – volevo ricreare una piccola oasi di break, fermarsi a bere un buon caffè, il mio Alproccino blu, il cappuccino con la mia firma. Un momento per rilassarsi. Stasera invece una bella tisana, blu Villain… Stasera sarà una serata splendida, ci divertiremo”.

“Ho fatto un anno pazzesco, di tour, il palco lo affronto con una leggerezza diversa. Ho capito gli spazi del palco. Cosa mi aspetto? L’anno scorso sono arrivata 23esima ma la mia canzone ha spaccato. Preferisco non guardare i numeri, mi sento questa canzone”.