Sanremo: Salvini, 'Egonu grande atleta ma eviti tirata su Italia razzista'

(Adnkronos) – Paola Egonu è "grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.