Matteo Salvini ha commentato l’intervento del presidente ucraino Zelensky durante la serata finale del Festival di Sanremo, specificando che la kermesse dovrebbe rimanere strettamente legata alla musica.

Sanremo, Salvini: “Zelensky? Resti riservato alla musica”

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a margine dell’inaugurazione di Homi alla Fiera di Milano a Rho, ha risposto ad una domanda sull’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky previsto durante la serata finale del Festival di Sanremo. “Avranno fatto le loro valutazioni, quello che spero è che la guerra finisca il prima possibile e poi che il palcoscenico della città dei fiori rimanga riservato alla musica è qualcosa che penso tutti si aspettano” ha dichiarato.

“Sono amante del festival vecchia maniera. Non dico chi spero che vinca, se no lo danneggio e arriverà ultimo sicuramente. Ho le mie preferenze ma in campo canoro, non in altri campi. Adoro la canzone italiana. Zelensky? Non so come canta, ho altre preferenze” ha aggiunto Salvini.

Matteo Salvini sull’intervento di Zelensky a Sanremo: “Non giudico”

“Non giudico. È l’ultima settimana di campagna elettorale, se avrò tempo di guardare Rai Uno sarà per ascoltare canzoni, non per ascoltare altro” ha dichiarato Matteo Salvini, replicando a chi gli ha chiesto se ritiene non opportuno l’intervento del presidente ucraino a Sanremo.

Per quanto riguarda il rischio di escalation del conflitto in Ucraina, “speriamo che finisca il prima possibile, noi siamo allineati con le posizioni occidentali. E speriamo che Sanremo rimanga il festival della canzone italiana e non altro“, ha aggiunto il vicepremier.