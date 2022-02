Sanremo si parte: green carpet e musica al centro, Ariston pieno

Sanremo, 1 feb. (askanews) – Il tradizionale red carpet è stato quest’anno sostituito dal “green carpet”, con un doppio significato: da un lato il sindaco di Sanremo ha voluto porre l’attenzione sul tema della sostenibilità e dell’ambiente; dall’altro per lanciare un segnale di speranza e ripartenza dell’edizione 2022 del Festival, dopo l’anno scorso che a causa del Covid ha visto la città deserta e il teatro dell’Ariston vuoto.

Con il green carpet si apre così ufficialmente la 72esima edizione del Festival di Sanremo, condotta per la terza volta da Amadeus. Gli artisti in gara hanno sfilato davanti al pubblico e ai fan in delirio, sfoggiando look stravaganti o classici. Qualcuno ha anche lanciato il bouquet, come Iva Zanicchi e Emma. Qualcun’altro si è lasciato andare a una passerella per “abbracciare” virtualmente i fan, come Gianni Morandi ed Elisa.

Assente, tra i 25 big, Massimo Ranieri. Ma niente paura: l’artista aveva partecipato regolarmente alle prove generali, e quindi si esibirà in gara senza alcun problema.

Questa sera, dunque, si parte. Con il teatro al 100%, con la musica protagonista e l’esibizione per la prima serata dei primi 12 big.

Coconduttrice è Ornella Muti, superospiti arrivano i Maneskin. E dopo tanto corteggiamento, a Sanremo è arrivato anche Fiorello che affiancherà sul palco l’amico Amadeus. Tra gli ospiti anche il tennista azzurro Matteo Berrettini.