Mediaset ha fatto sapere in una nota che Silvia Toffanin ha declinato l'offerta di Amadeus per fare da co-conduttrice di Sanremo

Silvia Toffanin non sarà presente alla prossima edizione del festival di Sanremo.

Mediaset ha deciso di intervenire per spegnere le voci che si erano sentite nelle scorse settimane: la conduttrice di ‘Verissimo’ non sarà, quindi, al fianco di Amadeus.

Silvia Toffanin dice no a Sanremo: la nota di Mediaset

Nelle scorse settimane erano circolate alcune voci che vedevano la brava conduttrice di ‘Verissimo’ Silvia Toffanin partecipare alla prossima edizione di Sanremo come co-conduttrice al fianco del confermatissimo e, ormai, super esperto Amadeus.

Voci, però, categoricamente smentite da una nota dell’Ansa: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche.”

I conduttori di Sanremo: chi vedremo sul palco dell’Ariston

Gli spettatori del festival più attesto dell’anno dovranno, quindi, fare a meno della Toffanin. In compenso, però, sono già noti i nomi di alcune personalità che aiuteranno Amadeus a portare avanti le serate. In particolare, sappiamo che Gianni Morandi sarà presente sul palco, così come l’attesissima Chiara Ferragni. Oltre a loro due, vanno sottolineate le ospitate ufficiali di Salmo (direttamente dalla nave di Costa Crociere) e di Francesca Fagnani.