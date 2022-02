Sanremo, Spadini (Greenpeace): "Rivendichiamo giustezza blitz, reazione sproporzionata"

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Eravamo a Sanremo per manifestare contro Plenitude, la realtà aziendale dell'Eni presentata come la svolta sostenibile della compagnia energetica. Sapevamo che era in atto una manifestazione di dissenso dei nostri attivisti per denunciare l'operazione di 'Green washing' dell'Eni.

Rivendichiamo dunque la giustezza del loro intervento e riteniamo che l'azione contro i nostri militanti sia stata sproporzionata. Sappiamo che hanno trascorso quasi tutta la notte trattenuti in commissariato". E' il commento all'Adnkronos di Federico Spadini, della campagna clima ed energia di Greenpeace Italia, che aggiunge: "per fortuna attraverso il red carpet sono comunque riusciti a far arrivare al pubblico il loro messaggio. Noi chiediamo che eventi come Sanremo, così come non possono essere sponsorizzati da una marca di sigarette, non siano patrocinati neanche da aziende la cui responsabilità per quanto riguarda la crisi climatica è enorme".

"Greenpeace Italia – prosegue – ha lanciato una cosidetta iniziativa dei cittadini europei che è un meccanismo ufficiale per chiedere una legge alla commissione Ue che impedisca qualsiasi forma di sponsorizzazione e di pubblicità da parte di aziende responsabili della crisi climatica e fortemente dipendenti da fonti fossili. I nostri attivisti non avevano alcuna intenzione di invadere il teatro o far rinviare il festival ma solo di denunciare ed informare, in concomitanza di questa azione, che il colosso del gas e del petrolio sfrutta la vetrina di Sanremo per rifarsi un’immagine di azienda attenta all’ambiente, fatto che non corrisponde affatto alla realtà.

Siamo in contatto con i nostri attivisti ed in attesa di capire meglio le conseguenze".