Sanremo, spuntano murales con Amadeus supereroe e "San Coletta"

Roma, 10 feb. (askanews) – Il festival di Sanremo nella street art firmata da John Sale. Nella via laterale al Teatro Ariston sono comparsi i protagonisti del Festival in versione “runner”. In testa al gruppo c’è Amadeus, raffigurato anche come supereroe. La staffetta parte da Francesca Fagnani a Paola Egonu, per passare da Chiara Franconi fino a Fiorello e al primo posto Amadeus. Un particolare pensiero anche a Vincenzo Mollica che ha fatto la storia del Festival come cronista e critico, affacciato dal balcone del teatro Artiston. Dall’altra parte del vicolo ci sono “San Coletta” (il direttore di Rai1, ndr) e Chiara Ferragni in versione “Venere” di Botticelli.

