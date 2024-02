Sanremo, successo per "Il Villaggio del Festival" a Villa Ormond

Sanremo , 12 feb. (askanews) – Grande successo per l’edizione 2024 del Villaggio del Festival di Sanremo, l’evento collaterale più importante della kermesse canora. L’energia contagiosa della musica ha permeato l’intero Villaggio, con esibizioni e performance emozionanti che hanno coinvolto il pubblico di tutte le età, nella splendida cornice del Parco di Villa Ormond.

L’incontro tra artisti emergenti e nomi di spicco della scena musicale ha generato un mix unico di talento e ispirazione, con la presenza di ospiti come la vincitrice della 74esima edizione del Festival Angelina Mango e poi Diodato, Annalisa, i Negramaro, Emma, Gazzelle, Renga, Nek, Il Volo e tanti altri, che hanno aggiunto un valore straordinario all’evento. Successo anche per i Gran Gala che si sono tenuti nel salone delle feste del Villaggio e per il format “Marlù Webboh Vibes”, che ha raccontato il punto di vista della generazione Z.

“E’ stata una settimana straordinaria – ha affermato Giuseppe Grande, direttore del Villaggio del Festival -intensa e davvero ricca di ospiti. Abbiamo avuto quasi tutti i cantanti in gara all’Ariston, tantissimi super ospiti vip che ci sono venuti a trovare. Le istituzioni sono state protagoniste qui al Villa del Festival e anche gli studenti, i ragazzi che vengono a Sanremo in questa settimana per partecipare ad attività didattiche e vivere l’emozione unica che solo il Festival può regalare”.

Ospiti del Villaggio del Festival anche i The Kolors, alla loro seconda apparizione sul palco dell’Ariston. “E’ stata una bella botta emotiva – hanno commentato – molto diversa rispetto alla prima volta che abbiamo partecipato nel 2018 perché siamo cresciuti di 6 anni e quindi abbiamo un pizzico di consapevolezza in più che ci permette di vivere ogni momento della settimana santa di Sanremo, anche tutte le interviste e il tornado in cui ci troviamo”.

Tra i partner istituzionali del Villaggio, la Camera di Commercio delle Marche, con il suo presidente Gino Sabatini, che ha presentato e promosso le eccellenze storiche, culturali ed enogastromiche della Regione Marche proprio nella settimana del Festival.