Sanremo, successo per seconda edizione Festival Canzone Cristiana

Sanremo, 11 feb. (askanews) – Grande successo per la seconda edizione del festival di musica cristiana in scena a Sanremo. Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa – considerata un vero e proprio “altro” festival – si è tenuta all’antico Teatro della Federazione Operaia.

Direttore artistico Fabrizio Venturi, mentre decine e decine sono stati i cantanti della Christian Music che si sono alternati sul palco per lanciare un messaggio di pace,

A condurre la kermesse Daniela Fazzolari che spiega il messaggio del festival.

“L’iniziativa punta a divulgare la musica cristiana e far capire che non la musica che si canta in chiesa da bambini, qui raccogliamo un pubblico vario, abbiamo rock, pop, musica leggera”.

Ospite Aleandro Baldi della giornata conclusiva della seconda edizione, tra gli artisti anche Tamara Medici che racconta così il suo brano.

“Voglio dire a Dio: Signore sono qui, il mio brano si intitola Gridalo perchè il Signore ti può rimepire di grazia”.

L’appuntamento è ora il 9 maggio quando il festival si trasferirà a Leopoli per una iniziativa davvero unica nel segno della pace.