Sanremo, Teresa Mannino: Questo palco è il sogno di ogni artista

Sanremo, 8 feb. (askanews) – “Questo palco è il sogno di ogni artista, ci avevo pensato in passato ma poi avevo accantonato l’idea e sono felicissima che Amadeus mi abbia chiamata. Mi sto divertendo molto, è come un gioco, come quando ero bambina”. Così Teresa Mannino coconduttrice della terza serata del Festival di Sanremo in conferenza stampa.