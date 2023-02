Sanremo, Tremaglia di FDI provoca: "Ma il limone di Rosa Chemical a Fedez era organizzato e consensuale?"

Non solo Tremaglia di FDI, anche Bargiggia polemizza: "E io dovrei continuare a pagare il Canone per assistere ad un vomito simile?".

Andrea Tremaglia di FDI ha commentato ironicamente il bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenuto nel corso dell’ultima puntata di Sanremo 2023.

Il deputato si chiede tramite un tweet: “Ma il limone di Rosa Chemical a Fedez era organizzato e consensuale o è una molestia?”. Ovviamente non sono mancate le reazioni e i commenti per la domanda del giovane politico, come sempre alcuni di conenso, altri di pura critica. Non solo Tremaglia, anche il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ci è andato giù pesante sul “bacio scandalo” con un altro tweet: “E io dovrei continuare a pagare il Canone per assistere ad un vomito simile? Non vedo Sanremo da anni.

Da quando facevano più canzoni e meno politica”.

L’intervento di Simone Pillon

Anche Simone Pillon della Lega ha detto la sua sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical non andandoci di certo leggero. L’ex senatore ha fatto notare inizialmente come negli ultimi anni Sanremo abbia perso parecchi ascolti e in seguito: “Del resto, quante persone avete visto alla festa dell’Unità? Basta canone Rai per finanziare la propaganda liberal”.

Tremaglia di FDI: i commenti sui social

In seguito alla domanda ironica di Tremaglia non sono mancati commenti sui social. Un utente ha cercato di rispondere al “dubbio” del deputato così: “Se non era organizzato allora è una molestia bella e buona, lo sarebbe stata anche se avesse baciato una donna in maniera non consensuale (in quel caso però forse si sarebbe gridato allo scandalo)”.

Qualcun altro ha scritto: “E comunque…dite al tizio…che molestia è un bacio, un limone (chiamatelo come vi pare), se ripetuto dopo il rifiuto.

Se non fosse così il 99% dei matrimoni non esisterebbe. Qualcuno deve pur prendere l’iniziativa per cominciare una relazione”. Un altro commento, di natura più polemica, è stato il seguente: “i problemi di FdI sono questi, poi le accise, le bollette e tutto il resto passa in secondo piano.”