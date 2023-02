Sanremo, tutto l'Ariston in piedi per Morandi-Al Bano-Ranieri

Sanremo, 9 feb. (askanews) – Per la prima volta insieme Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston si sono esibiti con tre pezzi della storia della musica italiana. Morandi con “In ginocchio da te”, Ranieri con “Vent’anni”, Al Bano con “Nel sole”. Poi hanno cantato i grandi successi insieme, con tutto il Teatro Ariston in piedi a ballare e a cantare. I tre pilastri della musica italiana, “Amici da una vita” hanno eseguito come ultimo brano “Il nostro concerto” di Umberto Bindi con le parole di Giorgio Calabrese, la canzone del genio dimenticato è stata pubblicata nel 1960.