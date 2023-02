Sanremo, Ultimo: Favorito? Metterei firma per altri 4 anni così

Sanremo, 7 feb. (askanews) – Ultimo, in gara alla 73 edizione del Festival di Sanremo con il brano “Alba” e viene dato tra i favoriti. Il cantautore romano nel 2019 aveva perso le staffe nella sala stampa che gli aveva preferito Mahmood arrivato primo. “Onestamente metterei la firma per rivivere quattro anni come quelli ultimi che ho vissuto quindi, la vivo con serenità nonostante tutte le difficoltà perchè comunque sono una persona sensibile e timida, se arrivo secondo vuol dire che probabilmente rivivrò altri quattro anni come questi, con un pubblico così bello”.

“Tornare dove tutto è iniziato è una grande responsabilità, a differenza di quando faccio un concerto dove il pubblico ha scelto di venire a vedermi e non hai paura di sbagliare, qui invece sei su un palco dove ogni cosa è sotto i riflettori, e sento quel tipo di pressione. Voglio far capire quanto questo palco mi ha dato, ho grande rispetto per questo palco, perchè questo palco mi ha dato tanto e Alba mi sembra la canzone giusta per tornare e avere un ricordo di Sanremo diverso.

Non mi piaceva il modo in cui mi ero lasciato con Sanremo e sono vuluto tornare per chiudere un cerchio con Sanremo diverso, questa è la mia voglia e le voglie sono quelle che ti fanno fare le cose. Ho voluto tornare con Alba che mi sembra possa dimostrare la mia crescita e il mio cambiamento artistico” ha detto Ultimo.