Sanremo, Ultimo non salutava Mengoni? Niccolò rompe il silenzio

Il Festival di Sanremo 2023 è finito da settimane, ma quanto accaduto nella città dei fiori continua a far discutere. E’ vero che Ultimo non ha salutato Marco Mengoni? Niccolò Morriconi ha vuotato il sacco.

Sanremo: Ultimo non salutava Mengoni?

“Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni. Non ci sono rapporti tra lui e Marco Mengoni“, ha dichiarato Amedeo Venza nel corso di una puntata di Casa Pipol. L’esperto di gossip ha aggiunto che l’atteggiamento di Niccolò Moriconi era da rintracciare probabilmente nello sfogo avuto dietro le quinte da Mengoni: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!“. A distanza di qualche settimana, Ultimo ha deciso di raccontare la verità su quanto accaduto all’Ariston.

La verità di Ultimo su Mengoni

Ospite di Radio Deejay, Ultimo ha raccontato a Linus e Nicola Savino quanto accaduto con Marco Mengoni. L’artista ha smentito le notizie, bollandole come fake. Niccolò ha dichiarato:

“Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Anzi, il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. No, questo lo volevo precisare perché sono usciti articoli falsi. Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono. Non è vero nulla anche perché ripeto che io lo stimo molto e quello che avete letto non è la verità“.

Ultimo dice addio a Sanremo

Oltre ad aver smentito i problemi con Mengoni, Ultimo ha confermato il suo addio a Sanremo. Ha dichiarato: