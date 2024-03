Sanremo, Vessicchio: Direttore artistico? Non credo di averne capacità

Roma, 11 mar. (askanews) – Il maestro Beppe Vessicchio afferma che non sarà il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo, nonostante qualcuno abbia proposto il suo nome. A margine della presentazione di Roma Film Music Festival, presso il Forum Theatre a Roma, Vessicchio ha detto: “Questa è bellissima, sicuro non lo sarò, è un impegno che secondo me richiede capacità enormi che non penso di avere”.

E parlando dell’ultimo Sanremo, ha aggiunto: “Il festival è stato bellissimo, un grandissimo spettacolo ma è un po’ come le annate del vino, tra un po’ scopriremo cosa resta e questo ne testimonierà il valore da un punto di vista musicale, dal punto di vista spettacolare non si discute, ha tenuto le famiglie attaccate al teleschermo; una volta il festival era dedicato al pubblico più adulto e i figli uscivano, ora che il festival è dedicato a loro, i genitori restano a casa, quindi funge anche da collante, è bello perché si può vivere tutti insieme e commentare”.