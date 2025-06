Sanremo vs Rai: il Festival potrebbe cambiare città

Immagina di trovarti di fronte a un evento iconico come il Festival di Sanremo, ma in una location completamente diversa. Sembra un sogno, vero? Eppure, potrebbe diventare realtà! La storica competizione musicale sta vivendo una crisi senza precedenti, con attriti tra il comune di Sanremo e la Rai che potrebbero cambiare per sempre il suo destino.

Non stiamo parlando solo di soldi, ma di richieste specifiche che sollevano interrogativi sulla sostenibilità del Festival nella sua attuale sede. Vuoi scoprire insieme a noi cosa sta accadendo e quali scenari si stanno aprendo? Allacciati le cinture!

Le tensioni tra Sanremo e la Rai

Tutto è iniziato lo scorso dicembre, quando il TAR della Liguria ha dato il via libera al comune di Sanremo per organizzare una gara pubblica per l’assegnazione dei diritti del Festival. Questa mossa ha scatenato una serie di reazioni e richieste da parte del comune, tra cui una base di 6,5 milioni di euro per il bando, ben 1,5 milioni in più rispetto ai 5 milioni precedenti. Ma non è tutto: Sanremo ha anche chiesto un 30% in più sui diritti di sfruttamento del marchio e l’1% degli incassi pubblicitari, che nel 2025 ammontano a circa 65 milioni di euro. E come se non bastasse, sono state avanzate richieste per la realizzazione di altri quattro show nella città ligure. Ti stai chiedendo come reagirà la Rai?

In un clima di tensione crescente, la Rai ha reagito malissimo a queste richieste, tanto da iniziare a valutare altre location per il suo show di punta. Secondo le ultime indiscrezioni, già diverse città si sono proposte come alternative, pronte a ospitare un evento che ha fatto la storia della musica italiana. Ma quali sono queste città in lizza? Scopriamolo insieme!

Le possibili nuove sedi del Festival

Attualmente, l’edizione 2026 sembra confermata a Sanremo, ma le cose potrebbero cambiare per il futuro. Tra le città in lizza, Torino si fa avanti, ricordando il successo dell’Eurovision Song Contest di tre anni fa. Tuttavia, la Rai è anche interessata a mantenere il legame con il mare, e le località costiere come la Costiera Amalfitana e la Versilia, in particolare Viareggio, sono in pole position. Ma non finisce qui: la costa adriatica, con Rimini, e persino la Puglia, con il Gargano, sono pronte a contendersi l’evento. Sei curioso di sapere cosa potrebbe succedere?

Ma c’è un colpo di scena: si sta valutando la possibilità di rendere il Festival itinerante! Immagina di vedere il Festival spostarsi ogni due anni da una località all’altra, da Sorrento a Ravenna, da Viareggio alla Calabria, fino alla Sicilia. Questa idea sta facendo discutere e non mancano le proposte da parte di personaggi influenti, come il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che ha già manifestato il suo interesse. Non sarebbe fantastico?

Il sostegno dell’industria musicale e le reazioni

In questo tumulto, il comune di Sanremo sembra essere sempre più isolato, poiché l’industria discografica italiana si sta schierando dalla parte della Rai, pronta a sostenere un cambio di location per garantire spazi più dignitosi per artisti e addetti ai lavori. Questo potrebbe segnare un vero e proprio cambio di rotta nel panorama musicale italiano, con ripercussioni che si faranno sentire anche nei prossimi anni. Ti stai chiedendo quale sarà il futuro del Festival?

La situazione è in continua evoluzione e, mentre il Festival di Sanremo si prepara per la sua edizione 2026, le domande si moltiplicano: resterà davvero a Sanremo, o è solo l’inizio di una nuova era itinerante? Solo il tempo potrà dircelo, ma una cosa è certa: il Festival di Sanremo non è mai stato così avvincente! 🔥