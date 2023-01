Home > Askanews > Sanremo, Will canta Stupido: un brano d'amore diverso dal solito Sanremo, Will canta Stupido: un brano d'amore diverso dal solito

Roma, 31 gen. (askanews) – Will dopo aver superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”, sarà grande protagonista dal prossimo 7 Febbraio al Festival di Sanremo 2023 e presenterà il brano “Stupido”. “Per me Sanremo è storia, è un sacco di bella musica. Speriamo sia una bellissima esperienza, un posto dove imparare un sacco di cose ma anche di scoprirmi un po’, nel senso di scoprire nuove parti di me, mostrare cose di me che non si sono ancora viste. Spero di rispettare questo palco come si deve, io ce la metterò tutto ad arrivare pronto ma anche ad emozionarmi”. “La mia canzone si chiama Stupido ed è una canzone che conservo da un po’. L’ho scritta circa un anno fa. Era una cosa un po’ diversa dal solito. Spero arrivi a tutte le persone”. Dopo la finalissima di Sanremo Giovani, Will arriva al Festival di Sanremo 2023 con “Stupido”. “Una canzone che conservo da un po’ – dice ad askanews – un brano d’amore, ma diversa dal solito”.

Roma, 31 gen. (askanews) - Will dopo aver superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano "Le cose più importanti", sarà grande protagonista dal prossimo 7 Febbraio al Festival di Sanremo 2023 e presenterà il brano "Stupido". "Per me Sanremo è storia, è un sacco di bella...