SanremoSi Novella 2000 Eau de Milano Award a Fabrizio Labanti

Roma, 13 feb. – In occasione della quinta edizione del SANREMOSI NOVELLA 2000 EAU DE MILANO AWARD, premio a Benessere Capelli di Fabrizio Labanti, primo trapianto per capelli non chirurgico, patch cutaneo che risolve il problema della calvizie per tutte le età e agisce anche su trattamenti post chemioterapia o in caso di traumi e ustioni. Tra i vip che hanno scelto Benessere Capelli, c’è anche Francesco Facchinetti. E’ No gender, puo’ essere applicato anche sui bambini, non ha limiti di età; è realizzato con capelli europei naturali non trattati, segue la casistica della persona e viene realizzato con un calco tridimensionale denominato avatar dal quale si determina la superficie craniale e la dimensione perimetrale dell’area da infoltire.