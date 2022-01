Sant’Antimo, il giocatore Kevin Malcuit è stato coinvolto in un incidente stradale: l’auto è distrutta

Kevin Malcuit, noto difensore del Napoli, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era a bordo della auto. Per lui non ci sono conseguenze.

Un’avventura fortunatamente priva di conseguenze per il calciatore del Napoli Kevin Malcuit che, nella serata di venerdì 28 gennaio 2022, si è schiantato con la sua Lamborghini mentre si trovava a Sant’Antimo.

Kevin Malcuit incidente stradale, la vicenda

A testimoniare cosa è successo nella serata di venerdì 28 gennaio è un video che circola sul web dal quale è emerso come la sua Lamborghini si sia completamente distrutta. Fortunatamente il difensore partenopeo è uscito illeso dall’incidente e sta bene. Restano nel frattempo da accertare le cause dello schianto.

Il difensore del Napoli ha rassicurato i fan

Intanto lo stesso difensore del Napoli ha tenuto aggiornati i suoi follower attraverso una storia su Instagram dove ha rassicurato circa il suo stato di salute.

Al contempo li ha ringraziati per i messaggi e il sostegno ricevuto. “Grazie per i vostri messaggi, io sto bene”.

Sarà a disposizione dal 6 febbraio nella prossima partita del Napoli

Il difensore classe 1991, Kevin Malcuit sarà dunque disponibile regolarmente nella prossime due partite chiave con il Napoli fissate il prossimo 6 febbraio ed in particolare nel match contro l’Inter programmate il giorno 12 febbraio.