"Santa Giorgia" Meloni nel murales pop di aleXsandro Palombo

Milano, 10 giu. (askanews) – A poche ore dai risultati delle elezioni europee che hanno decretato il successo di Giorgia Meloni, nel centro di Milano davanti a Piazza San Babila, è apparso il murales “Santa Giorgia” dell’artista aleXsandro Palombo che ha ritratto la Presidente del Consiglio come un’icona pop della politica contemporanea mescolandola all’universo figurativo dei grandi classici dell’arte. E così Giorgia appare come una Madonna laica con una grande aureola europeista mentre tiene tra le braccia il bambino che allatta, un’opera che affronta la questione natalità, un tema caro al Presidente del Consiglio, mentre poche settimane fa il Comune di Milano aveva detto no ad una statua dedicata alla maternità.

Il nuovo murales di aleXsandro Palombo affronta il tema universale della maternità e della natalità mettendo in scena il ritratto icastico di una madre che allatta, un invito alla riflessione sul declino demografico e l’emergenza sociale della denatalità crescente che colpisce con forza l’Italia e l’Europa.