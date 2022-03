Santa Maria Capua a Vetere, bimba di 10 anni caduta dal balcone: è in prognosi riservata

Una bimba di Santa Maria Capua Vetere è caduta dal balcone della sua abitazione: è ricoverata in prognosi riservata a Napoli.

Paura a Santa Maria Capua Vetere, comune in provincia di Caserta, dove nel pomeriggio di martedì 22 marzo 2022 una bimba di 10 anni è caduta dal balcone della propria abitazione. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni.

Bimba caduta dal balcone

I fatti si sono verificati in via Martiri Cristiani.

Secondo quanto ricostruito, la piccola sarebbe precipitata dal secondo piano schiantandosi sul suolo del cortile dell’edificio. In quel momento erano presenti in casa anche i genitori, che non si sarebbero però accorti di nulla se non a fatto compiuto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno soccorso la bimba per poi trasferirla in ambulanza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Data la gravitò delle sue condizioni, nella notte i medici hanno ritenuto opportuno trasferirla a Santobono di Napoli dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Bimba caduta dal balcone: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e ascoltato i genitori. Presenti in casa al momento della caduta, non si sono purtroppo accorti di nulla e non hanno dunque potuto intervenire per impedirla.