Santalucia (Anm): il silenzio sulla riforma delegittimerebbe le toghe

Roma, 20 gen. (askanews) – “Secondo noi delegittimerebbe le toghe stare in silenzio di fronte a una riforma che non migliora, anzi peggiorerà il servizio giustizia e comunque non se ne occupa, che indebolisce il quadro complessivo delle garanzie d’indipendenza e autonomia, basta pensare alla nuova strutturazione del processo disciplinare per i magistrati che li vedrà più deboli di fronte all’azione condotta dal ministro, quindi quella sarebbe per noi una delegittimazione”: lo ha dichiarato Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Anm, ospite a Start su Sky TG24, mentre l’Associazione nazionale magistrati ha dichiarato uno sciopero per il prossimo 27 febbraio contro la separazione delle carriere.