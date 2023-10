Santalucia (Anm): preoccupa screening sui giudici (di Salvini)

Roma, 5 ott. (askanews) – “Qui si pretenderebbe che il giudice che ha partecipato, ove sia vero, ad una manifestazione che coinvolgeva una questione molto rilevante di compressione dei diritti fondamentali delle persone in una vicenda, a prescindere dai torti e dalle ragioni, non debba mai più occuparsi di immigrazione. Si accentua la tendenza a giudicare la terzietà che va giudicata dentro il processo, andando dalla critica dal provvedimento, del tutto legittima, lo si impugni, si veda se ha sbagliato il giudice che ha deciso in un certo modo, allo screening sulla persona, vedere chi è questo giudice, invece di leggere ciò che il giudice ha scritto”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia a Start su Sky TG24, commentando il video postato dal ministro Salvini in cui si vedrebbe la giudice Iolanda Apostolico, che non ha convalidato il trattenimento di tre tunisini sconfessando di fatto il cosiddetto ‘decreto Cutro’, a una manifestazione contro le politiche sull’immigrazione.