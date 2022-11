Santanchè: "Aiuti subito ad Ischia per non perdere la stagione turistica"

Daniela Santanchè lo ha detto ospite a Zona Bianca su rete 4: “Aiuti subito ad Ischia per non perdere la stagione turistica”.

La ministra con delega sul tema tranquillizza il settore con affermazioni mirate e tecnicamente ineccepibili, ma forse non ancora opportune, a contare che la celerità per eleganza a questo punto va applicata ma magari non proclamata, con la conta delle vittime ancora in atto.

Ad ogni modo Santanchè ha detto: “Anche in consiglio dei ministri c’è stato un passaggio su questo e voglio tranquillizzare tutte le persone, che poi sono la maggioranza, che hanno a Ischia attività legate al turismo”.

E ancora: “Daremo tutti i fondi necessari per non far perdere nemmeno la stagione che comincerà a Pasqua, perché Ischia vive di questo”. Santanchè ha poi ha invitato alla cautela sulla comunicazione: “Chiederei un’attenzione in più perché già oggi vedevo giornali tedeschi che raccontavano di Ischia distrutta, seppellita dal fango”.

La “comunicazione inappropriata” sulla tragedia

E ancora: “Facciamo attenzione, perché non vorrei che una comunicazione magari non così appropriata facesse sì che poi non vengano le prenotazioni”.

Affermazione discutibilissima, che in chiosa poi ha spiegato: “Questo è un tema importante, è una tragedia quella che è successa, ma non aggiungiamo altri problemi agli abitanti di Ischia, che vivono con il turismo, hanno bisogno di turisti e voglio tranquillizzarli: il governo c’è, ci sarà, e metterà i fondi a disposizione“.