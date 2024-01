Santanché: bisogna regolamentare le recensioni sul web

Genova, 17 gen. (askanews) – “Bisogna regolamentare le recensioni sul web”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, parlando del caso di Giovanna Pedretti a margine della prima edizione del Forum internazionale del turismo italiano al Palazzo della Meridiana di Genova.

“Il caso della povera ristoratrice – ha sottolineato Santanché- ci pone una riflessione. Gli alberghi vivono sulle recensioni, le prenotazioni digitali arrivano all’85% e tutto questo si avvale di recensioni che possono fare la fortuna o la rovina di un ristorante o un albergo, magari in quattro parole. Siccome oggi quel mondo esiste e non possiamo vivere senza digitale – ha concluso la ministra del turismo – credo che dobbiamo riflettere e regolamentare lo strumento”.

“Ne parleremo con il presidente del Consiglio e con il governo ma da ministro del Turismo credo che sul tema della recensioni, di come vengono fatte, della trasparenza, della tracciabilità e delle fake news dobbiamo assolutamente metterci mano perché non possiamo permetterci che per giornalisti d’assalto si possano rovinare vite e aziende” ha aggiunto Santanché.

“Certe volte – ha sottolineato Santanché – ci sono recensioni di persone che in un ristorante o in un albergo non ci sono mai state. Intanto bisogna avere il nome e il cognome, magari abbinato alla carta di credito. Dobbiamo regolamentare un mondo relativamente nuovo. Nessuno ci ha pensato ma io sono certa che noi ci penseremo e cercheremo di trovare una giusta soluzione. Anche se è un settore molto difficile – ha concluso la ministra del Turismo – non possiamo più lasciarlo con questi vuoti che ci sono a livello normativo”.