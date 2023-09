Santanchè: credo che alla fine sarà un buon anno per il turismo italiano

Milano, 15 set. (askanews) – “Vedo che alcune Cassandre tirano i dati per la giacchetta come se non avessero la maglia dell’Italia e non fossero orgogliosi della propria appartenenza, io invece a bocce ferme ritengo che quando avremo tutti i dati sarà stato un buon anno”.

Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’assemblea elettiva di Coldiretti Lombardia a Milano, a chi le chiedeva come vede il turismo nei prossimi mesi in Italia alla luce dei dati estivi.

“Settembre è ancora un mese delle vacanze e dai primi dati che ci arrivano è un mese che in alcune parti del territorio ha addirittura superato i numeri di agosto. “Dobbiamo renderci conto che agosto non sarà più quello di un tempo: una volta chiudevano tutte le aziende almeno per tre settimane e le città erano deserte, era difficile trovare una tintoria o un verduriere. Oggi non è più così, c’è lo smart working e i turisti si stanno organizzando diversamente”.

Santanchè ha aggiunto che “tra la guerra alle porte di casa, l’inflazione, la scelta della Lagarde di aumentare i tassi di interessi – scelta che si può discutere e che non credo abbia fatto così bene a famiglie e imprese – alcuni che hanno aumentato i prezzi a dismisura e il problema delle compagnie aeree, cioè di problemi ce ne sono stati, l’importante è che adesso cerchiamo di metterli in fila e di intervenire dove si può. Io credo che le vacanze se le debbano permettere tutti e che di offerte turistiche ce ne debbano essere per tutte le tasche”.