Santanché: dal benessere al cicloturismo, oggi si parla di turismi

Roma, 23 feb. (askanews) – “Oggi la sostenibilità vuol dire tutto: la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale, la sostenibilità green. Stiamo lavorando in questa direzione, il turismo lento. Oggi non si può più parlare di turismo, ma di turismi. Oggi siamo qui a Saturnia, dove il turismo del benessere sta crescendo, e grazie a Dio, sta crescendo in in Italia, ma pensiamo al turismo religioso, al Giubileo 2025. Il turismo dei cammini, ne abbiamo 85 già oggi nella nostra agenda digitale, il cicloturismo, il turismo enogastronomico, 5.600 posti dove si produce il 90% delle nostre tendenze enogastronomiche, insomma da lavorare ce n’è tanto”: lo ha detto il ministra del Turismo Daniela Santanché, ospite del “Forum in Masseria 2024” a Saturnia.