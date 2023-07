Santanchè: "In aula per difendere il mio onore e quello di mio figlio"

Roma, 5 lug. (askanews) – “Sono qui principalmente per difendere il mio onore, e se mi consentite, anche quello di mio figlio, incredibilmente anche lui trascinato senza motivo in questa polemica”. Lo ha detto la ministra per il Turismo Daniela Santanchè nella sua informativa al Senato dopo le polemiche seguite a un servizio della trasmissione televisiva Report.

“Sono qui per dire che non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartenesse, che non ho mai abusato delle mie posizioni apicali nelle aziende, sfido chiunque a dimostrare il contrario”, ha aggiunto.

“La mattina quando mi guardo allo specchio sono felice, perché mi piace quell’immagine che vedo riflessa. Quello che mi fa sorridere, il mio ottimosimo e buon umore, come diceva mio padre, ottavo figlio di contadini, ‘solo chi ruba nasconde, io non ho nulla da nascondere”, ha detto ancora Santanchè.