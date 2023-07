Santanché: incomprensibile una mozione non sul mio operato da ministro

Roma, 26 lug. (askanews) – “Ho difficoltà a comprendere come si possa promuovere, sulla base di elementi di un’inchiesta pseudogiornalistica, una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da ministro o l’eventuale violazione di obblighi costituzionali e soprattutto ha per oggetto dei fatti che, se verranno evidenziati, sono precedenti al mio giuramento da ministro e che comunque ritengo di aver chiarito in questa Aula in maniera solenne tutta la verità”.

Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, durante la replica in Senato dove si discute la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal M5s.