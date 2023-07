Santanchè: Non ho ricevuto avviso garanzia, dal Domani sporche pratiche

Roma, 5 lug. (askanews) – “Affermo innanzitutto sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e anzi, che per scrupolo, ho chiesto ai miei avvocati di verificare perché non ci fossero dubbi in proposito”. Lo ha detto la ministra per il Turismo Daniela Santanchè nella sua informativa al Senato, dopo le polemiche nate in seguito al servizio della trasmissione Report.

“Stamattina, un quotidiano, segnatamente Il Domani, afferma con dovizia di particolari che invece sarei indagata sia pure segretamente”, ha aggiunto. “Il Domani ha avuto notizia che io – sottolineo – non ho e che nessuno potrebbe lecitamente avere, ipotesi ancora più grave della prima, tale io credo, da mettere in subordine quanto ho in animo di illustrarvi e di rendere invece necessaria un’azione comune del Senato contro queste sporche, schifose pratiche”, ha attaccato la ministra.

“Dopo aver letto il Domani sono io che avrei bisogno di avere risposte e le chiedo con forza”, ha insistito.