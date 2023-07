Santanché: ribadisco che il 5 luglio non avevo ricevuto avviso garanzia

Roma, 26 lug. (askanews) – “È la seconda volta che mi trovo in quest’Aula per accuse giornalistiche rivolte alla mia persona. Ho già avuto occasione lo scorso 5 luglio di entrare in modo dettagliato sugli aspetti di questa inchiesta pseudogiornalistica; non intendo rifarlo perché ho già esposto i fatti con chiarezza e trasparenza. Mi permetto solo, per l’accusa che mi è stata ingiustamente rivolta, anche con grandissimi titoli sui giornali, di ribadire che quando sono venuta in Senato il 5 luglio non ero stata raggiunta da alcuna informazione o avviso di garanzia della Procura di Milano”.

Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, durante la replica in Senato dove si discute la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal M5s.