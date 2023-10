Santelli: L. Fontana, 'figura esemplare, ha condotto sue battaglie con forza e coraggio'

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "La Camera ricorda oggi l’onorevole Jole Santelli, rendendole omaggio a tre anni dalla sua scomparsa con una preziosa raccolta dei suoi discorsi politici e parlamentari". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla commemorazione nell'aula dei gruppi parlamentari.

"Jole Santelli è stata una figura esemplare nel panorama politico italiano. Profondamente orgogliosa delle sue radici calabresi, si è dedicata sin da giovane all’attività politica con grande impegno e passione. Ha rivestito numerosi incarichi istituzionali, arrivando a essere la prima donna eletta presidente della Regione Calabria", ha spiegato Fontana.

"La ricordiamo con particolare commozione per la sua grande umanità e professionalità. La ricordiamo per la forza e il coraggio con cui ha condotto le sue battaglie…anche la più difficile. Si è spesa sino all’ultimo minuto per le idee in cui credeva e soprattutto per la sua terra. La sua politica è stata caratterizzata da questa forte identità territoriale. Ha speso tutte le sue energie a favore dello sviluppo sociale ed economico della sua regione e del meridione", ha proseguito.

"Grazie alla lettura dei suoi interventi, condensati nel volume che viene presentato oggi, possiamo apprezzare la coerenza e la serietà dei suoi ragionamenti. In essi emerge l'indiscutibile preparazione con cui affrontava i diversi temi dei dibattiti parlamentari. Nelle sue parole si può scorgere il senso più profondo e il rispetto che ha sempre nutrito nei confronti delle istituzioni e dei suoi cittadini", ha detto Fontana.

"Jole Santelli ha condotto la sua azione politica sempre con responsabilità e lucidità, guadagnandosi sul campo la stima delle colleghe e dei colleghi parlamentari. Ha rappresentato un punto di riferimento anche per chi era distante dalle sue idee. Tutti hanno sempre nutrito grande rispetto per la sua persona e per la sua storia politica. Ci ha lasciato troppo presto", ha concluso il presidente della Camera.