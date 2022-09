Santiago De Martino ha iniziato la scuola: ecco il costo dell’istituto

Dal fondo “Building and Maintenance” da 2.500 euro all'iscrizione da 1350: Santiago De Martino ha iniziato la scuola ed ecco il costo dell’istituto ASM

Prima campanella 2022/2023 anche per i figli dei vip e fra di loro spicca Santiago De Martino, che ha iniziato la scuola: il figlio di Belen Rodriguez e Stefano frequenterà la prestigiosa American School of Milan, si ma quanto costa la scuola scelta per Santiago? Partiamo dai social, o meglio dalle storie Instagram con cui Belen ha ripreso il figlio di 9 anni mentre va a piedi a scuola e lei lo saluta dalla macchina.

Santiago De Martino ha iniziato la scuola

E i costi? I media hanno dato un’occhiata al sito dell’istituto ed hanno fatto un po’ di “conti in tasca” ai genitori di Santigo, conti potenziali, si badi. La richiesta di ammissione costa 300 euro, poi a quelli vanno aggiunti dai 1.000 ai 5.000 euro come retta di primo ingresso nel circuito didattico a seconda dell’età dei bambini. E l’iscrizione vera e propria? Quella costa 1.350 euro ai quali ne vanno aggiunti “ulteriori 500 di mora in caso di ritardi”.

Il fondo Edifici e Manutenzione e il resto

Per il percorso di Santiago ci sono poi gli immancabili fondi connessi. Quello “Building and Maintenance”, ovvero “Edifici e Manutenzione” costa 2.250 euro per i primi due anni e di 1.250 euro per gli anni successivi, in pratica la scuola la fanno loro. Mancano le rette annuali: ecco, lì si va dagli 11mila ai 23.400 euro l’anno. Qualcuno ha azzardato una somma più “mirata” contando l’età di Santiago ed ha ipotizzato circa “20.200 euro l’anno”.

Poi ci sono le somme in opzione: da 2.850 a 3.850 per il servizio trasporto; da 950 a 1.360 euro per l’accesso alla caffetteria; 600 euro per il leasing di un laptop e 2.500 euro per il supporto e l’approfondimento delle materie di studio. In caso di bocciatura servirà uno scostamento di bilancio.