Santiago vede per la prima volta Luna Marì: la reazione del primogenito di Belen che spiazza tutti

Tornata a casa con la piccola Luna Marì, Belen ha presentato a Santiago la nuova arrivata: la reazione del piccolo che ha commosso i fan

Belen Rodriguez ha lasciato nelle scorse ore la clinica di Padova dove ha partorito la sua secondogenita Luna Marì, nata dall’amore per il nuovo partner Antonino Spinalbese. La showgirl è pertanto tornata a casa, dove l’aspettava Santiago, nato dalla precedente storia della presentatrice con l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino.

Il piccolo ha così incontrato per la prima volta la sua sorellina, come raccontato in alcune Instagram Stories della popolare mamma.

La reazione di Santiago alla vista di Luna Marì

Il tenero incontro immortalato sul profilo social di Belen vede dunque Santi tenere in braccio la piccolina. Mentre il neo papà Antonino le aggiusta la cuffietta, il fratellino gli domanda se la sta tenendo bene. Ecco poi l’intervento diretto della stessa Rodriguez, che domanda al figlioletto: “Com’è Santi?”. Ecco allora la risposta del bimbo che ha letteralmente sciolto il cuore di tutti i fan dell’argentina: “Bella…”.

Santiago ha così sorpreso letteralmente tutti per la sua estrema dolcezza, non dimostrando in alcun modo nessun tipo di gelosia nei confronti della nuova arrivata. Al contrario, si è invece mostrato con lei estremamente attento e premuroso, proprio come un responsabile fratello maggiore. Tra i tanti complimenti e gli auguri dei fan, la nuova famiglia allargata inizia così questo rinnovato capitolo della loro vita.