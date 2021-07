Santo Giuliano, arresto cardiaco dopo il vaccino: “Il mio cuore si è fermato per un secondo”

L'ex ballerino di Amici Santo Giuliano ha confessato via social di aver subito un arresto cardiaco dopo essersi sottoposto al vaccino.

Mentre si trovava a Dubai per impegni di lavoro il ballerino Santo Giuliano si è sottoposto al vaccino anti-Covid e ha finito per accusare – alcuni giorni più tardi – un arresto cardiaco.

Santo Giuliano: l’arresto cardiaco

Il ballerino Santo Giuliano è stato ricoverato a Dubai a seguito di una miocardite e di un arresto cardiaco causati – a suo dire – dal vaccino anti-Covid.

Al ballerino i medici avrebbero consigliato di non sottoporsi alla seconda dose vista la reazione da lui accusata a 5 giorni dalla vaccinazione. Pur non essendo contrario alla vaccinazione anti-Covid – ha affermato Santo Giuliano, che si trova a Dubai per impegni di lavoro – via social ha voluto raccontare la sua testimonianza nella speranza che possa tornare utile. “Sono morto per un secondo e mi hanno ripreso, mi ricordo che mi sono svegliato e in camera c’erano tante persone e mi hanno aiutato finchè non mi sono sentito meglio e poi da lì mi hanno tenuto monitorato per tutto il tempo e hanno capito che c’era un’infiammazione al cuore e tutto questo è dovuto al vaccino”., ha dichiarato via social, e ancora: “Volevo rassicurarvi che ora sto bene, mi sto riprendendo e oggi mi hanno spostato dalla camera intensiva alla camera normale e mi stanno tenendo ancora sotto controllo”. In tanti sui social tra fan, amici e colleghi hanno fatto al ballerino i loro auguri di pronta guarigione.

Santo Giuliano: i messaggi social

Tra gli amici e i colleghi che hanno espresso a Santo Giuliano il loro sostegno vi è anche il ballerino Kledi Kadiu, che tra i commenti al suo post ha scritto: “Sarai più forte di prima!”. Come lui anche Francesca Tocca ha commentato il post del collega scrivendo: “Ti siamo vicini!“, mentre Andrea Dianetti ha scritto: “Bello mio… ti abbraccio forte forte. È assurdo. Mi spiace tanto.” Al momento Santo Giuliano ha fatto sapere che le sue condizioni non sarebbero gravi e che sarebbe monitorato costantemente in ospedale.

Santo Giuliano: la carriera del ballerino

Originario di Nola, in provincia di Napoli, Santo Giuliano è un ex ballerino di Amici 14 (edizione vinta da Salvatore Angelucci). Oggi lavora come ballerino professionista e proprio per i suoi impegni di lavoro a Dubai aveva deciso di sottoporsi al vaccino anti-Covid.