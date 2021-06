Santo Stefano Roero, arrestato l’ex sindaco Renato Maiolo con l’accusa di truffa e peculato

L’ex primo cittadino di Santo Stefano di Roero è stato arrestato insieme ad altre tre persone: i dettagli della vicenda.

L’ex sindaco di Santo Stefano Roero, paese in provincia di Cuneo, è stato arrestato dal personale della guardia di finanza. Le accuse sarebbero di truffa aggravata ai danni dello stato, falsità materiale in atti pubblici, turbativa d’asta e peculato. La notizia è stata diffusa da Il Messaggero.

Santo Stefano Roero, arrestato ex sindaco

Renato Maiolo è stato arrestato dai finanzieri al termine di un’inchiesta partita dalla procura di Asti. Insieme all’esponente politico sarebbero coinvolte altre tre persone che si troverebbero in questo momento agli arresti domiciliari: disposto anche un sequestro preventivo di beni.

Santo Stefano Roero, la vicenda

Secondo l’accusa vi sarebbe un sistema volto allo spreco di denaro pubblico e a condotte illecite negli ultimi 10-15 anni.

Secondo il rapporto pubblicato dagli inquirenti “in quindici anni l’amministrazione comunale è stata destinataria di circa 15 milioni di euro di finanziamenti statali, canalizzando ingenti contributi pubblici per la realizzazione di opere edilizie, talvolta inutili o inutilizzate“.

Arrestato ex sindaco Santo Stefano Roero

Secondo la nota stampa dei finanzieri le opere pubbliche oggetto del provvedimento riguarderebbero “la costruzione di un’area camper sprovvista di strada per l’accesso. Oppure l’accensione di un mutuo, nonostante l’enorme dissesto, per realizzare un campo sportivo su un altro già esistente, ad oggi del tutto inutilizzato“.

Per non parlare delle gare d’appalto che sarebbero state sempre assegnate agli stessi professionisti. “Tale attivismo per la realizzazione di opere pubbliche – prosegue la Finanza – ha permesso da un lato ai professionisti di guadagnare maggiori profitti, dall’altro all’ex sindaco di ottenere consensi tra la cittadinanza, tanto da consentirgli di ricoprire a lungo la carica di primo cittadino“.

