Santoro contro Salvini: "Con i migranti è un leone affamato"

Michele Santoro si è scagliato contro Matteo Salvini durante la puntata de DiMartedì, in onda su LA7 e condotta da Giovanni Floris.

Michele Santoro senza filtri. Ospite allo show DiMartedì condotto da Giovanni Floris, si è scagliato contro Matteo Salvini ed il Centrodestra, definendolo questo governo come «il peggiore».

In particolare, ha attaccato il leader della Lega sulla questione migranti, contestandogli l’utilizzo di una «politica della paura» nei loro confronti:

Ovviamente non poteva mancare nemmeno l’attacco al ministro Piantedosi in relazione alla strage di Cutro. L’accusa mossa al titolare del Viminale è di aver dimostrato «una mancanza assoluta di compassione umana» che va «al di là delle colpe».

Da qui, è poi arrivato l’appello al presidente del Consiglio:

«Giorgia Meloni, donna, madre, cristiana, non può tenere accanto a sé una persona così. Anche se Piantedosi avesse fatto tutto il possibile, e non l’ha fatto, dovrebbe comunque chiedere scusa a quelle persone per non averle salvate».